పిల్లిని చూసైనా నేర్చుకోవాలి..

క‌రోనా వైర‌స్ పోరాటంలో హ్యాండ్‌వాష్‌, హ్యాండ్ శానిటైజింగ్‌, సోష‌ల్ డిస్టెన్సింగ్ వంటివి ముఖ్య‌మైన పాత్రం పోషిస్తున్నాయ‌ని అంద‌రికీ తెలిసిందే. 20 సెకండ్ల‌పాటు చేతులు శుభ్ర‌ప‌రుచుకోవాలి. లేదంటే వైర‌స్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే ప్ర‌మాద‌ముంద‌ని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కొంద‌రైతే సోష‌ల్‌మీడియా వైదిక‌గా సేఫ్‌హ్యాండ్స్ చాలెంజ్ పేరుతో అవ‌గాహ‌న కూడా క‌ల్పిస్తున్నారు. అయినా కేసులు త‌గ్గ‌ముకం ప‌ట్ట‌లేదు. అందుకే ఈ పిల్లిని చూసి అయినా నేర్చుకోండంటూ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ (ఐఎఫ్ఎస్) అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్, రక్కూన్ (పిల్లి) వీడియోను షేర్ చేశాడు.



రక్కూన్ చేతులు కడుక్కుంటున్న వీడియో వైర‌ల్‌ అవున్న‌ది. మనుషులకన్నా జంతువులే తెలివిగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాయి. అందుకు నిద‌ర్శ‌న‌మే ఈ వీడియో. 'రెండు ట‌బ్బులు పెట్టుకొని ఒక‌దానిలో స‌బ్బు నీరు, మ‌రొక దానిలో మంచినీరు పెట్టారు. ముందుగా పిల్లి చేతులు క‌డుక్కొని ఆ త‌ర్వాత స‌బ్బు నీటిలో ముంచి చేతుల‌ను బాగా రుద్దింది. త‌ర్వాత మంచి నీటితో శుభ్ర‌ప‌రుచుకున్న‌ది'. ఈ వీడియోను 17 కే కంటే ఎక్కువ మంది చూశారు. 1.7 వేల‌కు పైగా లైకులు సంపాదించింది.



Everybody must wash their hands carefully. Second Demo by the Raccoon???? . Watch carefully. TikTok video. pic.twitter.com/JJpzfU7YDB