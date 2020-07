తిరువ‌నంత‌పురం : ఓ కంటి చూపులేని వృద్ధుడు రోడ్డుపై న‌డుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఆ మార్గంలోనే ఓ మ‌హిళ కూడా కాలిన‌డ‌కన వెళ్తుంది. వారికి కొద్ది దూరంలో ఆర్టీసీ బ‌స్సు ఆగి ఉంది. అయితే ఆ బ‌స్సులో వృద్ధుడు వెళ్లాలి. అదే విష‌యాన్ని మ‌హిళ‌కు చెప్పాడు. దీంతో ఆమె ప‌రుగెత్తి.. బ‌స్సు ఆప‌మ‌ని కండ‌క్ట‌ర్ కు చెప్పింది. ఇక వృద్ధుడిని బ‌స్సు వ‌ద్ద‌కు తీసుకెళ్లి ఎక్కించింది. ఈ ఘ‌ట‌న కేర‌ళ‌లో చోటు చేసుకుంది.

ఈ దృశ్యాల‌ను విజ‌య్ కుమార్ అనే ఐపీఎస్ అధికారి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది. అంధుడికి సాయం చేసిన మ‌హిళ‌పై నెటిజ‌న్లు ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ మ‌హిళను తిరువ‌ళ్ల‌కు చెందిన సేల్స్ మెన్ గా గుర్తించారు.



she made this world a better place to live.kindness is beautiful!????



உலகம் அன்பான மனிதர்களால் அழகாகிறது#kindness #love pic.twitter.com/B2Nea2wKQ4