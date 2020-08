ఉప రాష్ట్రపతి రూ. 10 లక్షల విరాళం

న్యూఢిల్లీ : ఉప రాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ చైర్మన్‌ వెంకయ్య నాయుడు కొవిడ్‌పై పోరాటానికి, అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మాణానికి రూ. 5 లక్షల చొప్పున విరాళం అందించారు. అయోధ్యలో రామమందిరానికి భూమి పూజ సందర్భంగా.. వెంకయ్యనాయుడు ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పూజల్లో వెంకయ్య సతీమణితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రామమందిరం భూమిపూజ కార్యక్రమాన్ని ఉప రాష్ట్రపతి టీవీ ద్వారా వీక్షించారు.



బుధవారం మధ్యాహ్నం అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మాణానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భూమిపూజ చేసిన విషయం విదితమే. ఈ కార్యక్రమంలో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌, గవర్నర్‌ ఆనందీబెన్‌ పటేల్‌, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భగవత్‌, రామమందిరం ట్రస్టు నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.

Vice President M Venkaiah Naidu’s family donates Rs 5 lakh each, in aid of the ongoing fight against #COVID19 and construction of #RamTemple in #Ayodhya: Vice President's Secretariat