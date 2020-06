జైపూర్‌: భూమికి అతి సమీపంలోని గ్రహ శకలాలు ప్రయాణిస్తున్న సంఘటనలు రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌ ప్రాంతంలో ఇటీవల ఎక్కువయ్యాయి. ఒక ప్రకాశవంతమైన వస్తువు ఆకాశం నుంచి పడటం రాజస్థాన్‌లో సంభవించింది. ఈ వస్తువు ఉల్కకు సంబంధించినదై ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.



రాజస్థాన్‌ జలూర్‌ జిల్లాలోని సాంచోర్‌ పట్టణంలో ఉల్క పడిపోయిన ఆనవాళ్లు కనిపించాయి. ఉదయాన్నే వెలుగులు విరజిమ్ముతూ పడిపోవడాన్ని ఇక్కడి పరసర వాసులు గమనించారు. ఆస్తినష్టంగానీ, ప్రాణ నష్టంగానీ జరుగలేదు. ఆశాశం నుంచి వేగంగా కిందికి దూసుకొచ్చి పడిపోవడం వల్ల భూమిపై పెద్ద గుంత ఏర్పడింది. బాల్కనీలో నిలబడివుండగా పెద్దగా మెరుస్తూ భూమిపైకి దూసుకొస్తుంటే బాంబుగా భావించానని, కానీ విస్ఫోటనలాంటిదేమీ జరుగలేదని ఉల్క పడటాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన స్థానికుడొకరు చెప్పారు. పేలుడులాంటి శబ్ధం రెండు కిలోమీటర్ల వరకు వినిపించిందని, దాంతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు దీనిని చూసేందుకు తరలివచ్చారని స్థానికులు తెలిపారు. అధికారుల సమక్షంలో పోలీసులు ఉల్క వస్తువును భద్రపరిచారు.

ఉల్క వస్తువుగా భావిస్తున్న ఇది వెండి మాదిరిగా మెరుస్తుండటం విశేషం. గతంలో కూడా జోధ్‌పూర్‌ ప్రాంతంలో ఉల్కలు పడిన సంఘటనలు ఉన్నాయని ఇక్కడి వారు చెప్తున్నారు. ఈ వస్తువు ఎంతో విలువైనదని, అరుదుగా ఇలాంటి ఖనిజం దొరుకుతుందని స్థానిక ఆభరణాలు తయారుచేసేవారు చెప్తున్నారు. ఈ వస్తువులో జెర్మేనియం, నికెల్‌, ప్లాటినం, ఐరన్‌ పుష్కలంగా ఉంటాయని అధికారులు చెప్తున్నారు. లోహంగా కనిపించే ఈ ఉల్క బరువు దాదాపు 2.800 కిలోల వరకున్నదని పోలీసులు తెలిపారు.

ఆకాశం నుంచి ఉల్కలు పడటం ఈ ఏడాదిలో ఇది నాలుగో సంఘటన. ఫిబ్రవరి నెలలో అల్వార్‌ నగరం మీదుగా రైజమ్‌ వెళ్లినట్లుగా కూడా అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు. సరిగ్గా పది రోజుల క్రితం ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కోర్బాలో కూడా ఇలాంటి ఉల్క పడినట్లు అధికారులు గుర్తుచేస్తున్నారు. అక్కడి రోడ్డుపై ఆడుకుంటున్న చిన్నారులపై ఉల్కపడిందని వారు చెప్తున్నారు. 2019 జూలై నెలలో రాజస్థాన్‌లోని నాగ్లా కసోటా గ్రామంలో కూడా పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న ఉల్క పడింది. ఫలితంగా 30 అడుగుల వైశాల్యంలో గుంత ఏర్పడింది. 2017లో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జైపూర్‌లో జరిగింది.

ఫిబ్రవరి నెలలో ఉల్క రాలిపడిన వీడియోను ఐఆర్‌ఎస్‌ అధికారి నవీద్‌ ట్రంబూ ఈ సందర్భంగా ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.



Interesting. A 2.78 kg #meteorite-like object fell in Sanchor area in Jalore yesterday.



Infact, few months back in Feb, there was another meteorite incident in #Rajasthan in Alwar and before that in July 2019 in Nangla Kasota village. Video of February & yesterday's incident. pic.twitter.com/uUaoDlicIE