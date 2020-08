బెంగ‌ళూరు: క‌ర్ణాట‌క‌లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేని వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప‌లుచోట్ల లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఆయా ప్రాంతాల ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నారు. ఇక ప‌లు ప్రాంతాల్లో ర‌హ‌దారులు దెబ్బ‌తిన్నాయి. చిక్‌మంగ‌ళూరు జిల్లాలోని శృంగేరి-కుద్రేముఖ్‌-మంగ‌ళూరు ర‌హ‌దారిపై అక్క‌డ‌క్క‌డ కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. కొన్నిచోట్ల కొండ‌చ‌రియ‌లు ప‌డి రోడ్డు తెగిపోయింది. దీంతో ఆ ర‌హ‌దారిపై వాహ‌నాల రాక‌పోక‌లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. కాగా, ర‌హ‌దారిపై కొండ‌చరియ‌లను తొల‌గించి, రోడ్డుకు మ‌ర‌మ్మ‌తులు చేసిన త‌ర్వాత వాహ‌నాల‌ను తిరిగి అనుమ‌తిస్తామ‌ని అధికారులు తెలిపారు.



Karnataka: Vehicular movement halted on Sringeri-Kudremukh-Mangalore Road in Chikmagalur district, following a landslide due to heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/nWfRticvPs