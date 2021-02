శ్రీన‌గ‌ర్‌: జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లో ఓ అనుమానాస్ప‌ద వ‌స్తువు క‌ల‌క‌లం రేపింది. రాజౌరీ జిల్లా కేంద్రానికి స‌మీపంలోని మాంజాకోట్ వ‌ద్ద హైవే రోడ్డుకు ప‌క్క‌నే ఒక చెక్క‌పెట్టె క‌నిపించింది. ఆ చెక్క‌పెట్టెలో ఓ రైస్ కుక్క‌ర్ కూడా పెట్టి ఉంది. దాన్ని గ‌మినించిన స్థానికులు బాంబేమోన‌న్న అనుమానంతో పోలీసుల‌కు స‌మాచారం అందించారు. వెంట‌నే ఘ‌ట‌నా స్థ‌లానికి చేరుకున్న పోలీసులు హైవేకు రెండు వైపులా వాహ‌నాల‌ను నిలిపివేశారు. బాంబ్ స్క్వాడ్‌ను ర‌ప్పించి ఆ అనుమానాస్ప‌ద వ‌స్తువును తొల‌గించే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాలు తెలియాల్సి ఉంది.



Jammu and Kashmir: A suspicious object found at the highway in Manjakote near Rajouri. Bomb Disposal Squad present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/fFCmw9ysoQ