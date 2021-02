న్యూఢిల్లీ : కాంగ్రెస్ పార్టీ జ‌న‌ర‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ ప్రియాంక గాంధీకి ప్ర‌మాదం త‌ప్పింది. ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని రాంపూర్‌కు వెళ్తుండ‌గా ఆమె కాన్వాయ్‌లోని నాలుగు వాహ‌నాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రికీ గాయాలు కాలేదు. దీంతో ప్రియాంక భ‌ద్ర‌తా సిబ్బంది, పోలీసులు, పార్టీ నాయ‌కులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గ‌త నెల 26వ తేదీన కిసాన్ ర్యాలీ సంద‌ర్భంగా చోటు చేసుకున్న అల్ల‌ర్ల‌లో రాంపూర్‌కు చెందిన న‌వ్రిత్ సింగ్ అనే రైతు చనిపోయాడు. న‌వ్రిత్ కుటుంబాన్ని ప్రియాంక ప‌రామ‌ర్శించేందుకు వెళ్తుండ‌గా ఈ ప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది.



Vehicles in Congress leader Priyanka Gandhi's cavalcade collided with each other on Hapur Road; no injuries reported.



She is on her way to Rampur, Uttar Pradesh.