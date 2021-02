ప్రియాంక కాన్వాయిలో ఢీకొన్న కార్లు.. అంతా క్షేమం

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పర్యటిస్తున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక వాద్రా కాన్వాయిలో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. కాన్వాయిలోని కార్లు ఒకదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రియాంక కూడా క్షేమంగానే ఉన్నారు. రైతు ఉద్యమం సందర్భంగా చనిపోయిన రైతు నవరత్‌ సింగ్‌ కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు ప్రియాంక గురువారం ఉదయం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హాపుర్‌ జిల్లాకు వచ్చిన సందర్భంగా ఈ ఘటన జరిగింది.



గురువారం ఉదయం ఢిల్లీ నుంచి రాంపూర్‌ చేరుకున్న ప్రియాంక.. దిబ్దిబా గ్రామానికి వెళ్తుండగా కాన్వాయిలోని వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో మూడు కార్లు స్వల్పంగా దెబ్బతిన్నాయి. అయితే, ఈ కార్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రియాంక కారు ముందు భాగంలోని వైపర్లు పనిచేయకపోవడం వల్ల ముందు రోడ్డును చూడటంలో ఇబ్బందిపడిన ఆమె కారును డ్రైవర్‌ మెల్లగా పోనిచ్చాడు. ఇదే సమయంలో వెనుక ఉన్న వాహనాలు ప్రియాంక వాహనాన్ని ఢీకొట్టాయి. దాంతో కారులో నుంచి దిగిన ప్రియాంక.. ఓ గుడ్డ తీసుకుని కారు అద్దాలను శుభ్రం చేసుకున్నది. అనంతరం దిబ్దిబా గ్రామానికి వెళ్లిపోయారు. ఇలాఉండగా, రాంపూర్ పర్యటనకు ప్రియాంక వాద్రా.. జిల్లా అధికారుల నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారా? లేదా అనేది స్పష్టంగా కాలేదు. అంతకుముందు జనవరి 15 న ఢిల్లీలోని రైతులకు మద్దతుగా ప్రియాంక రాష్ట్రపతి భవన్‌కు కవాతు చేయడానికి ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మార్చ్‌కు పోలీసులు అనుమతించలేదు.

