హైద‌రాబాద్‌: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో ఇవాళ భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. కుండ‌పోత వ‌ర్షం కుర‌వ‌డంతో.. సాకేత్ ఏరియాలోని జే బ్లాక్‌లో ఓ గోడ కూలింది. అయితే ఆ గోడ వెంట పార్కింగ్ చేసిన వాహ‌నాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. గోడ శిథిలాల‌న్నీ ఆ కార్ల‌పై ప‌డ్డాయి. గురుగ్రామ్‌లోని ఉనిటెక్ ప్రాంతం జ‌ల‌మ‌యం అయ్యింది. ఢిల్లీ-గురుగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామైంది. ఢిల్లీలో ఆగ‌స్టు 25 వ‌ర‌కు వ‌ర్షం ఉంటుంద‌ని భార‌తీయ వాతావ‌ర‌ణ‌శాఖ హెచ్చ‌రిక‌లు జారీ చేసింది.



#WATCH: A number of vehicles damaged in Saket area's J Block, after a side wall collapsed following incessant downpour in Delhi. pic.twitter.com/6NOQXcQXH9