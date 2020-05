కారులో 20 కేజీల ఐఈడీ.. ఇలా పేల్చేశారు : వీడియో

హైద‌రాబాద్‌: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో ఇవాళ పుల్వామా త‌ర‌హా ఉగ్ర‌దాడి కుట్ర‌ను భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు భ‌గ్నం చేశాయి. 20 కేజీల పేలుడు ప‌దార్ధాల‌తో వెళ్తున్న ఓ సాంట్రో కారును పోలీసులు ప‌ట్టుకున్నారు. అయితే ఈ ప్ర‌య‌త్నంలో దాని డ్రైవ‌ర్ త‌ప్పించుకున్నాడు. కారును వెనుక సీటులో ఉన్న డ్ర‌మ్ములో సుమారు 20 కేజీల ఐఈడీల‌ను గుర్తించారు. అయితే పేలుడు ప‌దార్థాలు క‌లిగి ఉన్న ఆ కారును పుల్వామా పోలీసులు అత్యంత జాగ్ర‌త్త‌గా పేల్చేశారు. ఓ ఉగ్ర‌వాది పేలుడు ప‌దార్ధాల‌తో వాహ‌నంలో తిరుగుతున్న‌ట్లు స‌మాచారం రావ‌డంతో.. క‌శ్మీర్ పోలీసులు, సీఆర్‌పీఎఫ్‌, ఆర్మీ ద‌ళాలు ఆ వాహ‌నం కోసం అన్వేషించాయి. ఓ చెక్‌పాయింట్ వ‌ద్ద ఆ వాహ‌నాన్ని ప‌ట్టుకున్నారు. డ్రైవ‌ర్ పారిపోవ‌డంతో.. ఆ వాహ‌నాన్ని సీజ్ చేసి పేల్చేశారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా పోలీసులు రిలీజ్ చేశారు.



#WATCH J&K: In-situ explosion of the vehicle, which was carrying IED, by Police in Pulwama.



Major incident of vehicle-borne IED explosion was averted by Police, CRPF & Army after Pulwama Police got credible info last night that a terrorist was moving with an explosive-laden car pic.twitter.com/UnUHSYB07C