బిజెపి ఎంపీ వరుణ్‌ గాంధీ తన కూతురు అనసూయ మే 28న ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ పూర్తిచేసుకొని సెకండ్‌ క్లాసులోకి అడుగుపెడుతున్నదని ఆనందంతో తన గ్రాడ్యుయేషన్‌ ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

ఈ ఫొటోలో అనసూయ స్కైబ్లూ కలర్‌ ఫ్రాక్‌ వేసుకొని గ్రాడ్యుయేషన్‌ క్యాప్‌ పెట్టి క్యూట్‌ స్మైల్‌తో ఫొటోకు ఫోజ్‌ ఇచ్చింది. నాకూతురు ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ నుంచి సెకండ్‌ క్లాస్‌కు ప్రమోట్‌ అయింది. అనసూయ క్లాస్‌లో తనే చిన్నపిల్ల అని స్మైలీ ఎమోజితో ట్వీట్‌ చేశాడు. ‘కంగ్రాట్స్‌ అనసూయ. నిన్నుకన్నందుకు మీ తండ్రి ఎంతో గర్వపడుతాడు’. ‘గాడ్‌ బ్లెస్‌ యూ’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

My daughter Anasuyaa graduates Year 1 today and heads to Year 2. She’s the youngest in her class. ???? pic.twitter.com/98UchnYBpv