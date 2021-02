ఉత్తరాఖండ్‌ వరదలు: సొరంగంలో చిక్కుకున్న అందరినీ రక్షించిన ఐటీబీపీ

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లో హిమపాతం వల్ల కలిగిన ఆకస్మిక వరద బీభత్సంలో కొట్టుకుపోయి ఒక సొరంగంలో చిక్కుకున్న 16 మందిని ఐటీబీపీ సిబ్బంది రక్షించారు. టన్నల్‌పై పేరుకుపోయిన మట్టిని తొలగించిన అనంతరం తాడు సహాయంలో కొందరు లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ చిక్కుకుపోయిన 16 మందిని పైకి తీసుకువచ్చారు. ఒకరి తర్వాత మరొకరిని సొరంగం నుంచి రక్షించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.



ఈ వరద బీభత్సంలో పది మంది మరణించగా వంద మందికిపైగా గల్లంతై ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు.

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel rescued all 16 people who were trapped in the tunnel near Tapovan in Chamoli. pic.twitter.com/M0SgJQ4NRr