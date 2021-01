డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లో రైతులు, పోలీసుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న రైతులు డెహ్రాడూన్‌లో రాజ్‌భవన్‌ వద్ద నిరసన తెలిపేందుకు ట్రాక్టర్లతో బయలు దేరారు. అయితే హరిద్వార్‌ -డెహ్రాడూన్‌ మార్గంలోని లచివాలా చెక్‌పోస్ట్‌ వద్ద రైతుల ట్రాక్టర్లను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు, పోలీసుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న రైతులను తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న పోలీసులు నిలువరించలేకపోయారు. దీంతో రైతులు తమ ట్రాక్టర్లతో ముందుకుసాగారు. కాగా రైతులు, పోలీసుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH Uttarakhand: A scuffle breaks out between farmers and Police as the latter try to stop them from marching to Raj Bhavan in Dehradun, in protest against #FarmLaws. Visuals from Haridwar - Dehradun Road in Lachhiwala. pic.twitter.com/DSN7iEP4kz