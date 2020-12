ప్రధాని మోదీకి అమెరికా అత్యున్నత పురస్కారం

వాషింగ్టన్ : డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీని అత్యున్నత పురస్కారంతో సత్కరించింది. ప్రతిష్టాత్మక ‘లీజియన్ ఆఫ్ మెరిట్’ అవార్డును అందించింది. ప్రధాని మోదీ తరఫున ఈ అవార్డును శ్వేతసౌధంలో స్వీకరించారు. యూఎస్ నేషనల్ సెక్రటరీ అడ్వైజర్ రాబర్డ్ ఓబ్రియన్ దీన్ని తరణ్‌జిత్ సింగ్ సంధూకు అందజేశారు. అమెరికా-భారత వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడంలో మోదీ కృషి చేసినందుకు ప్రధాని మోదీకి అవార్డును అందజేసినట్లు ఓ బ్రియన్ ట్విట్టర్‌లో తెలిపారు. మీ నాయకత్వానికి ఇది గుర్తింపు అని ట్రంప్ అన్నట్టు రాబర్ట్ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని స్కాట్ మారిసన్, జపాన్ మాజీ ప్రధాని షింజో అబేలకు ఈ పురస్కారాలు లభించాయి. ఆయా దేశాల రాయబారులు వీటిని అందుకున్నారు. ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలు దేశాల నుంచి అవార్డులు అందుకున్నారు. 2016 లో సౌదీ అరేబియా ఆర్డర్ ఆఫ్ అబ్దుల్ అజీజ్, అదే సంవత్సరంలో ‘ఘాజీ ఆమిర్ అమానుల్లాఖాన్ స్టేట్ ఆర్డర్‌’ అవార్డును స్వీకరించారు. 2018లో గ్రాండ్ కాలర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ పాలస్తీనా, 2019 లో యూఏఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది జాయెర్ అవార్డు, అదే ఏడాది రష్యా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎండ్రు పురస్కారంతో బాటు ఆ సంవత్సరంలోనే మాల్దీవుల అత్యున్నత పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

