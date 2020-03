గాంధీ సమాధి వద్ద ట్రంప్‌ పుష్పాంజలి

న్యూఢిల్లీ : భారత పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. ఇవాళ ఉదయం రాజ్‌ఘాట్‌లోని మహాత్మాగాంధీ సమాధిని సందర్శించారు. గాంధీ సమాధి వద్ద ట్రంప్‌ దంపతులు పుష్ప నివాళులర్పించారు. అనంతరం అక్కడున్న సందర్శకుల బుక్‌లో ట్రంప్‌ దంపతులు సంతకం చేశారు. ట్రంప్‌తో కలిసి మెలానియా.. రాజ్‌ఘాట్‌లో మొక్క నాటారు. నాటిన మొక్క చుట్టూ.. పారపట్టి మట్టి వేశారు ట్రంప్‌ దంపతులు.

ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ దంపతులకు.. కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి గాంధీ ప్రతిమను జ్ఞాపికగా అందజేశారు. అద్భుతమైన భారతదేశానికి మద్దతుగా అమెరికా ప్రజలు అండగా నిలుస్తారని రాజ్ ఘాట్ లోని సందర్శకుల పుస్తకంలో ట్రంప్ రాశారు. మహాత్మాగాంధీ విజన్ ను ట్రంప్ కొనియాడారు. ఇది ఘనమైన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని ట్రంప్ రాశారు. రాజ్‌ఘాట్‌ నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్‌ హౌస్‌కు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, మెలానియా బయల్దేరారు.



