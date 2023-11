November 8, 2023 / 07:20 PM IST

లక్నో: ఒక స్కూల్‌ టీచర్‌ విద్యార్థిని లైంగికంగా వేధించాడు. క్లాస్‌రూమ్‌లో ఒంటరిగా ఉన్న ఆమెకు తన ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌ చూపించాడు. ( Teacher Flashes At School Student) ఆ తర్వాత ఆమె పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. క్లాస్‌రూమ్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధుర జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. కోసికలన్ ప్రాంతంలోని ప్రైవేట్‌ హైస్కూల్‌లో చదువుతున్న బాలికను ఉపాధ్యాయుడు లైంగికంగా వేధించాడు. మంగళవారం స్కూల్‌ తర్వాత క్లాస్‌ రూమ్‌లో ఉండాలని ఆమెకు చెప్పాడు. అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్న ఆ యువతికి తన ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌ చూపించాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను దగ్గరకు లాక్కొని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేందుకు ప్రయత్నించాడు. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎవరికైనా చెబితే చంపుతానని బెదిరించాడు.

కాగా, బాధిత బాలిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో క్లాస్‌ రూమ్‌లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడైన టీచర్‌ కోసం పోలీసులు వెతుకుతున్నారు. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

In UP's Mathura, a CCTV footage of a teacher sexually harassing a girl student has surfaced. The victim alleged the accused later threatened her against raising complaint about the incident. pic.twitter.com/f9ZAonDzjU

