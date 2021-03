ల‌క్నో: కొంద‌రు వ్య‌క్తులు రోడ్ల‌పై త‌మ టాలెంట్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తుంటారు. బైకుల‌పై, కార్ల‌పై స్టంట్లు చేస్తూ హీరోల్లాగా ఫీల‌వుతుంటారు. ఇలాగే ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఓ వ్య‌క్తి కూడా క‌దులుతున్న కారుపైకి ఎక్కి పుష‌ప్స్ చేశాడు. ఈ సోష‌ల్ మీడియా యుగంలో ఏ వీడియో అయినా క్ష‌ణాల్లో వైర‌ల్ అవుతుంద‌ని తెలుసు క‌దా. అలా వైర‌ల్ అయిన వీడియో యూపీ పోలీసుల క‌ళ్ల‌లో ప‌డింది. ఇంకేం.. చాలా క‌ష్ట‌ప‌డిన‌ట్లున్నావు. ఇదిగో నీకోసం ఈ రివార్డు అంటూ రూ.7500 చ‌లాన్ వేశారు. ఆ వీడియోను త‌మ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేయ‌గా.. అదీ వైర‌ల్ అయింది. యూపీ పోలీసులు సెటైరిక్‌గా ఇచ్చిన ఈ వార్నింగ్ నెటిజ‌న్లు విప‌రీతంగా న‌చ్చేసింది. దీంతో పోలీసుల‌ను మెచ్చుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. చ‌లాన్ త‌ర్వాత ఓ వీడియోలో తాను చేసింది త‌ప్పే అని ఉజ్వ‌ల్ అనే ఆ వ్య‌క్తి చెప్పడం విశేషం.



Some Pushups will only bring you down in the eyes of Law !



Stay Strong, Stay Safe !#UPPCares #UPPolice pic.twitter.com/dvGSjtL2Az