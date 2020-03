ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ : క‌రోనా వ్యాప్తిని అరిక‌ట్టేందుకు దేశ‌వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. రోజురోజుకి కొత్త కేసులు న‌మోద‌వుతుండ‌టంతో పోలీసులు, అధికారులు ఎక్క‌డిక‌క్క‌డ పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తూ జ‌నాలను బ‌య‌ట‌కు రాకుండా చూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే మినీ భార‌తం ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ లో లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ తో ప‌ట్ట‌ణాల్లో ఉన్న ప్ర‌జ‌లు త‌మ ఊళ్ల‌కు వెళ్లేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నారు. యూపీ-ఢిల్లీ స‌రిహ‌ద్దులోని ఘాజిపూర్ లో ఎక్క‌డిక‌క్కడ ర‌వాణా స‌దుపాయం నిలిచిపోవ‌డంతో..అంద‌రూ కాలిన‌డ‌క‌న త‌మ స్వ‌స్థ‌లాల‌కు ప‌య‌న‌మ‌య్యారు. యూపీలో ప్ర‌జల ర‌ద్దీ ఎలా ఉందో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థ‌మవుతుంది.

#WATCH Huge number of people seen walking on foot toward their homes in different districts of Uttar Pradesh, at Ghazipur near Delhi-UP border in absence of transport services due to #CoronvirusLockdown. pic.twitter.com/k7mJxRK1QO