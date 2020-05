లక్నో : ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన వలస కార్మికులు.. మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం విదితమే. మరో 50 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వలస కూలీలందరూ ట్రక్కులో వెళ్తుండగా.. వెనుక నుంచి వచ్చిన బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని గునాలో రాత్రి చోటు చేసుకుంది. క్షతగాత్రులను స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.



ఈ ఘటనపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 2 లక్షల చొప్పున, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ. 50 వేల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించారు.

