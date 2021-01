ప‌నాజీ : గోవా మెడిక‌ల్ కాలేజీ ఆస్ప‌త్రి నుంచి కేంద్ర మంత్రి శ్రీపాద నాయ‌క్ మంగ‌ళ‌వారం డిశ్చార్జి అయ్యారు. ప్ర‌స్తుతం ఆయ‌న ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గా ఉంద‌ని, కొన్ని రోజుల పాటు విశ్రాంతి అవ‌స‌ర‌మ‌ని వైద్యులు తెలిపారు. జ‌న‌వ‌రి 11వ తేదీన క‌ర్ణాట‌క‌లోని ఎల్లాపూర్ నుంచి గోక‌ర్నాకు వెళ్తుండ‌గా శ్రీపాద నాయ‌క్ కారు రోడ్డుప్ర‌మాదానికి గురైన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ప్ర‌మాదంలో శ్రీపాద నాయ‌క్ భార్య‌తో పాటు వ్య‌క్తిగత స‌హాయ‌కుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.



Union Minister Shripad Naik discharged from Goa Medical College. He had met with a road accident on January 11th while going from Yellapur to Gokarna in Karnataka.



The Minister's wife and personal assistant passed away in the accident. pic.twitter.com/YriJTpI7Mh