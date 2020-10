కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రికి కరోనా

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రల్హాద్ జోషికి కరోనా సోకింది. కరోనా పరీక్షలో పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే తనకు ఎలాంటి కరోనా లక్షణాలు లేవని, హోమ్‌ క్వారంటైన్‌లో ఉంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఆయన ట్వీట్ చేశారు. కర్ణాటకకు చెందిన ప్రల్హాద్ జోషి, కరోనా నేపథ్యంలో గత నెలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల మధ్య పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించారు.



ಆತ್ಮೀಯರೆ

ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.



I have tested positive for #COVID19 . As I am asymptomatic, as per doctor's advise I am in home quarantine.