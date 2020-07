న్యూఢిల్లీ : గురుగ్రామ్‌లోని ఖాదర్‌పూర్‌లో కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాలు ఏర్పాటు చేసిన 'ఆల్ ఇండియా ట్రీ ప్లాంటేషన్ క్యాంపెయిన్'లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొని మొక్క‌లు నాటారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా అక్క‌డ ఏర్పాటు చేసిన స‌మావేశంలో అమిత్ షా ప్ర‌సంగించారు. అత్య‌ధిక జ‌నాభా క‌లిగిన దేశాల్లో భార‌త్ కూడా ఒక‌టి అన్నారు. అధిక జ‌నాభా క‌లిగిన మ‌న దేశంలో కొవిడ్ ను ఎలా ఎదుర్కొంటార‌ని అంద‌రూ అనుకున్నారు. భ‌యం కూడా ఉండేది. కానీ ఇవాళ క‌రోనాన‌ను భార‌త్ స‌మ‌ర్థ‌వంతంగా ఎదుర్కొన్న‌ద‌ని కేంద్ర హోంమంత్రి స్ప‌ష్టం చేశారు. కొవిడ్ కు వ్య‌తిరేకంగా చేసిన యుద్ధంలో మ‌న భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాల‌న్నీ భారీ పాత్ర పోషిస్తున్నాయ‌ని తెలిపారు. భ‌ద్రతా ద‌ళాల పాత్ర‌ను ఎవ‌రూ తిర‌స్క‌రించ‌లేరు. ఈ సంద‌ర్భంగా క‌రోనా యోధుల‌కు వంద‌నం చేస్తున్నాన‌ని పేర్కొన్నారు. ఉగ్ర‌వాదంపై పోరాడ‌డ‌మే కాకుండా.. ప్ర‌జ‌ల స‌హాయంతో క‌రోనాకు వ్య‌తిరేకంగా బ‌ల‌గాలు పోరాటం చేసి నిరూపించార‌ని అమిత్ షా స్ప‌ష్టం చేశారు.

