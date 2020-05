విశాఖ ఘటన కలిచి వేసింది : అమిత్‌ షా

న్యూఢిల్లీ : విశాఖ గ్యాస్‌ లీకేజీ ఘటన తన మనసును కలిచి వేసిందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని తెలుసుకున్నానని అమిత్‌ షా ట్వీట్‌ చేశారు. మొత్తం వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షణ చేస్తున్నామని తెలిపారు. బాధితులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రి ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



The incident in Visakhapatnam is disturbing. Have spoken to the NDMA officials and concerned authorities. We are continuously and closely monitoring the situation. I pray for the well-being of the people of Visakhapatnam: Union Home Minister Amit Shah. (File pic) #VizagGasLeak pic.twitter.com/aXNgRhUhY8