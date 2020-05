ఆ రెండు రాష్ర్టాల ప్రజలు బయటకు రావొద్దు : అమిత్‌ షా

న్యూఢిల్లీ : అంఫాన్‌ తుపాను కారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌, ఒడిశా రాష్ర్టాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ రెండు రాష్ర్టాలు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. అవసరమైతేనే ఒడిశా, బెంగాల్‌ రాష్ర్టాల ప్రజలు తమ నివాసాల నుంచి బయటకు రావాలని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సూచనలను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో అమిత్‌ షా.. పశ్చిమ బెంగాల్‌, ఒడిశా ముఖ్యమంత్రులు మమతా బెనర్జీ, నవీన్‌ పట్నాయక్‌తో ఫోన్‌ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఆ రాష్ర్టాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై అమిత్‌ షా ఆరా తీశారు. అన్ని విధాలా ఒడిశా, బెంగాల్‌ రాష్ర్టాలను ఆదుకుంటామని ఆయన హామీనిచ్చారు. ప్రతి పౌరుడి భద్రత, రక్షణకు సంబంధించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని అమిత్‌ షా స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమైనట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.



