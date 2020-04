హైద‌రాబాద్‌: క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌కు సంబంధించిన యాంటీ మ‌లేరియా మందుల‌ను యూఏఈకి భార‌త్ స‌ర‌ఫ‌రా చేసింది. హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ మాత్ర‌ల‌ను పంప‌నున్న‌ట్లు గ‌తంలో భార‌త్ పేర్కొన్న‌ది. అయితే ఢిల్లీలో ఉన్న గ‌ల్ఫ్ ఎంబ‌సీ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. తొలి షిప్పింగ్ మొద‌లైంద‌ని, సుమారు 55 ల‌క్ష‌ల మాత్రలు యూఏఈకి చేర‌నున్న‌ట్లు ఎంపీ పేర్క‌న్న‌ది. క‌రోనా ట్రీట్మెంట్‌లో హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని అమెరికా అధ్య‌క్షుడు ట్రంప్ పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో ఆ డ్ర‌గ్‌కు ప్ర‌పంచ దేశాల నుంచి డిమాండ్ వ‌చ్చింది.



Under guidance of UAE leadership, @UAEembassyIndia succeeded in obtaining the approval of the Indian government to export adequate quantities of #Hydroxychloroquine to UAE. pic.twitter.com/0QEHek9aY8