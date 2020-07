వరదలో కొట్టుకుపోయిన ద్విచక్రవాహనదారుడు.. వీడియో

ధూలే : మహారాష్ట్రలోని ధూలే జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అక్కడి నదులు, వాగులు, చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయం కాగా జనం బయట అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. బ్రిడ్జీలు, కల్వర్టుల మీదుగా వరద ప్రవహిస్తున్నది. రోడ్ల మీదకు సైతం వరద వచ్చి ఇండ్లలోకి చేరుతోంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ధూలే జిల్లాలో కల్వర్టు మీదుగా వరద వేగంగా ప్రవహిస్తుండగా ఓ ద్విచక్రవాహనదారుడు దాటించే ప్రయత్నం చేశాడు. నీటి వేగానికి బైక్‌ అదుపు తప్పడంతో వాహనంతో సహా వరదలో కొట్టుకుపోయాడు. స్పందించిన స్థానికులు వెంటనే అతడిని కాపాడారు.

#WATCH Maharashtra: A motorbike rider gets caught in a flash flood in Dhule district. Locals come to rescue. pic.twitter.com/kEoFP4KSyY