శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని సోఫియాన్‌ జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. మెల్‌హురా ఏరియాలో ఉగ్రవాదులు తలదాచుకున్నట్లు భద్రతా బలగాలకు నిన్న రాత్రి సమాచారం అందింది. దీంతో అక్కడ ఆర్మీ 55 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్‌, సోఫియాన్‌ పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్‌ జవాన్లు కలిసి ఆపరేషన్‌ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో బలగాలపైకి ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఉగ్రవాదులు, బలగాల మధ్య చోటు చేసుకున్న ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఆ ప్రాంతంలో టెర్రరిస్టుల కోసం కూంబింగ్‌ కొనసాగుతోంది.



Operation at Melhura continued through the night. Two terrorists killed.Bodies recovered. For third terrorist search is on. https://t.co/mXMg99GzgU