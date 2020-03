బెంగళూరులోని ఓ గోల్ఫ్ కోర్స్ లో రెండు పాములు చేసిన డ్యాన్స్ ఓ ఔత్సాహిక వీడియో గ్రాఫర్ తన సెల్ ఫోన్ లో బంధించారు. రెండు కూడా విషరహితమైన జెరిపోతు పాములు. ఎలుకలను భక్షించి రైతుకు మేలు చేసే జెరిపోతులు సంగమించే ముందు ఇలా యుగళనాట్యం చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ట్విట్టర్ లో ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.



A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan @rameshpandeyifs @susantananda3 pic.twitter.com/0aVyyz27XK