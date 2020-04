యూపీ : గుడిలో ఇద్ద‌రు పూజారులు హ‌త్య‌కు గుర‌య్యారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌ యూపీలోని బులంద్ ష‌హ‌ర్ ఆల‌యంలో వెలుగుచూసింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై బులంద‌ర్ ష‌హ‌ర్ ఎస్ ఎస్ పీ సంతోష్ కుమార్ సింగ్ మాట్లాడుతూ..గుడిలో ఇద్ద‌రు పూజారుల మృత‌దేహాలు గుర్తించామ‌న్నారు.

చింతా ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్ద‌రు పూజారులు ఇటీవ‌ల ఓ వ్య‌క్తి (నిందితుడు)ని దూషించారు.దీంతో ఆ వ్య‌క్తి ఇద్ద‌రు పూజారుల‌ను హ‌త్య చేశాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ప్రాథమికంగా దర్యాప్తు జ‌రిపి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశాం. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించి ద‌ర్యాప్తు కొన‌సాగిస్తున్నామ‌న్నారు.



పూజారుల మృత‌దేహాల‌ను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించామ‌ని, పోస్టుమార్టం నివేదిక ద్వారా మ‌రిన్ని విష‌యాలు తెలిసే అవ‌కాశం ఉంటుంద‌ని చెప్పారు.

#WATCH The accused has been arrested. As per initial probe, it has been found that few days back,he had taken away a belonging (chimta) of priests after which they had scolded him. Following which,he murdered 2 priests today. Probe underway: Santosh Kumar Singh, SSP Bulandshahr pic.twitter.com/bKABSj7Ffa