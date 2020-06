చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం రామేశ్వ‌రంలో పోలీసులు ఇద్ద‌రు వాహ‌న దొంగ‌ల‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి దొంగిలించిన 22 కార్ల‌ను సీజ్ చేశారు. రామేశ్వం జిల్లా ఎస్పీ వీ వ‌రుణ్‌కుమార్ ఈ దొంగ‌తనాల‌కు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు. ప‌ట్టుబ‌డ్డ దొంగ‌లిద్ద‌రూ ఇంకా చాలా దొంగ‌త‌నాల‌కు పాల్ప‌డ్డార‌ని ఆయ‌న చెప్పారు. త‌మిళ‌నాడుతోపాటు ఇత‌ర రాష్ట్రాల్లోనూ వాళ్లు వాహ‌నాలు దొంగిలించార‌ని ఎస్పీ తెలిపారు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు మొత్తం 100 కార్ల‌ను దొంగిలించిన‌ట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నార‌ని వెల్ల‌డించారు. ఈ దొంగ‌త‌నాల‌కు సంబంధించి కేసు న‌మోదు చేసిన ద‌ర్యాప్తు జ‌రుపుతున్నామ‌ని ఎస్పీ వ‌రుణ్ కుమార్ తెలిపారు.

Tamil Nadu: 2 arrested in Rameswaram for selling stolen vehicles, 22 vehicles also seized. V Varun Kumar, Superintendent of Police says, "Based on confession it has come to light that more than 100 vehicles have been stolen from here & other states. Case registered, probe on". pic.twitter.com/HaJHHZFdHe