భోపాల్ : మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ బాలాఘాట్ జిల్లాలోని కిర్నాపూర్ ఏరియాలో శ‌నివారం ఉద‌యం పోలీసుల‌కు, మావోయిస్టుల‌కు మ‌ధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో ఇద్ద‌రు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో మ‌హిళా మావోయిస్టు ఉన్న‌ట్లు స‌మాచారం. ఎన్‌కౌంట‌ర్ జ‌రిగిన ప్రాంతంలో పోలీసులు కూంబింగ్ కొన‌సాగిస్తున్నారు. ఎన్‌కౌంట‌ర్‌కు గురైన మావోయిస్టుల వివ‌రాలు తెలియాల్సి ఉంది.



Madhya Pradesh: Two naxals killed in an encounter with Police in Kirnapur area of Balaghat district. More details awaited.