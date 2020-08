కిన్నౌర్‌: హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఘోరం జ‌రిగింది. ఇండో టిబెట‌న్ బార్డ‌ర్ పోలీస్‌కు (ఐటీబీపీకి) చెందిన ఇద్ద‌రు సిబ్బంది విధి నిర్వ‌హ‌ణలో భాగంగా ఒక‌‌ వాహ‌నంలో వెళ్తుండ‌గా ప్ర‌మాదానికి గుర‌య్యారు. వారి వాహ‌నం అదుపుత‌ప్పి స‌ట్లెజ్‌ న‌దిలో ప‌డి కొట్టుకుపోయింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఆ వాహ‌నంలోని ఐటీబీపీ సిబ్బంది ఇద్ద‌రూ గ‌ల్లంత‌య్యారు. కిన్నౌర్ జిల్లాలోని స్పైలో ప్రాంతం వ‌ద్ద ఈ ప్ర‌మాదం చోటుచేసుకుంది. కిన్నౌర్ ఎస్పీ ఎస్ఆర్ రాణా ఈ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు.



ఈ ప్ర‌మాదంలో గ‌ల్లంతైన ఇద్ద‌రు ఐటీబీపీ సిబ్బందిలో ఒకరు అరుణాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన రైఫిల్ మ్యాన్ నీమా ధోన్‌ధ‌ప్ కాగా, మ‌రో వ్య‌క్తి ఐటీబీపీలో డ్రైవ‌ర్ అని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే న‌దిలో కొట్టుకుపోయిన వాహ‌నం ఒక బండ‌ను తాకి ఆగిపోగా, సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

Two ITBP personnel including Rifleman Neema Dhondhup from Arunachal Pradesh and a driver missing after an ITBP vehicle rolled down into Sutlej river at Spilo in Kinnaur district: SR Rana, SP Kinnaur #HimachalPradesh pic.twitter.com/xVr9u3GPqU