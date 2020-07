లుధియానా : ప‌ంజాబ్ లో క‌రోనా వైర‌స్ ఉధృతి కొన‌సాగుతూనే ఉంది. లుధియానాలోని సెంట్ర‌ల్ జైల్లో క‌రోనా వైర‌స్ క‌ల‌క‌లం రేపింది. జైల్లో శిక్ష అనుభ‌విస్తున్న 26 మంది ఖైదీల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన‌ట్లు వైద్యాధికారులు వెల్ల‌డించారు. క‌రోనా సోకిన ఖైదీలంద‌రినీ ప్ర‌త్యేక బ్యార‌క్ లో జైలు అధికారులు ఉంచారు. మిగ‌తా ఖైదీల‌కు క‌రోనా సోక‌కుండా అధికారులు జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటున్నారు.



పంజాబ్ లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 6,109 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 162 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Twenty-six inmates of Punjab's Ludhiana Central Jail have been tested positive for #COVID19. They have been kept in a separate barrack at the jail: Ludhiana Chief Medical Officer Rajesh Kumar Bagga