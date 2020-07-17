'పన్ను' ఊడినా పట్టించుకోకుండా వార్తలు చదివిన న్యూస్ రీడర్!
లైవ్లో న్యూస్ రీడర్లు ఎంత ఏకాగ్రతగా వార్తలు చదువుతారో ఈ వీడియో చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. ఏ మాత్రం మనసు అటు ఇటూ పోయినా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిపోతారు. కళ్లముందు ఏ కనిపించినా పట్టించుకోకుండా చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేయాలి. కనీసం తనకు ఏం జరిగినా సరే. అలానే చేసిందో మహిళ. ఆమె పన్ను ఊడినా ఏ జరగనట్లుగానే న్యూస్ చదువుతున్నది.
టీఎస్ఎస్ చానల్ న్యూస్ రీడర్ మరీచా పదాల్కో సీరియస్గా కరోనా వైరస్ సమాచారాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్న సమయంలో పై పన్ను కదిలింది. అది కాస్త ఊడి కింద పడేలోపే చేతిలోకి లాగేసుకున్నది. అయినా ఎక్కడా తడబడలేదు. ఈ వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు 'శభాష్' అంటున్నారు. 'ఆమె పన్న తీసే విధానం చూస్తుంటే అది అలవాటైన పనిలా ఉంది' అంటూ మరొక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. ఈ చూసిన తర్వాతే కూడా మీకూ అదే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж????. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка???? на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби????". Ні, не щодня????. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій???? Завтра вранці побачимось???? в @tsnua
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