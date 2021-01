లోయలో పడ్డ ట్రక్కు.. తాళ్లతో బయటకు తీసిన గ్రామస్తులు.. వీడియో

హైదరాబాద్‌ : నాగాలాండ్లో అల్లం లోడుతో వెళ్తున్న ఓ ట్రక్కు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై అదుపు తప్పి లోయలో పడింది. ఘటనలో డ్రైవర్‌కు స్వల్పగాయాలే కావడంతో వాహనాన్ని వదిలి పరారయ్యాడు. ట్రక్కును బయటకు తీసేందుకు అక్కడికి జేసీబీలు, భారీ క్రేన్ చేరుకునే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గ్రామస్తులు బయటకు తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సుమారు వందమంది ట్రక్కు చుట్టూ తాళ్లు కట్టి బయటకు లాగి సామూహిక శక్తిని, అంకితభావాన్ని చాటారు. గ్రామస్తులు కలిసికట్టుగా ట్రక్కును లోయ నుంచి బయటకు లాగుతున్న దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియోతీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టుచేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతున్నది.



