యువకుడిని ఉగ్రవాదం ఉచ్చు నుంచి కాపాడిన జవాన్లు

శ్రీన‌గర్ ‌: జమ్ము‌క‌శ్మీ‌ర్‌లో ఓ ఉగ్రవా‌దిని జవాన్లు చాక‌చ‌క్యంగా లొంగి‌పో‌యేలా చేశారు. ఇందుకు సంబం‌ధిం‌చిన వీడి‌యోను ఆర్మీ శుక్రవారం విడు‌దల చేసింది. సుమారు 20 ఏండ్లు ఉన్న ఆ ఉగ్రవాది ఇటీ‌వలే ఉగ్రసం‌స్థలో చేరాడు. అతడి నుంచి ఏకే–47 రైఫి‌ల్‌ను సైని‌కులు స్వాధీనం చేసు‌కు‌న్నారు. ఆ వీడి‌యోలో ఓ జవాను ఉగ్రవా‌దితో చాక‌చ‌క్యంగా సంభా‌షిం‌చారు. ‘నీకేం కాదు.. ఎవరూ కాల్చరు’ అంటూ అభ‌య‌మి‌చ్చారు. దీంతో ఉగ్రవాది చేతులు పైకెత్తి జవాన్ల ఎదుట లొంగి‌పో‌యాడు. అనం‌తరం అత‌డికి తాగేం‌దుకు నీళ్లు ఇచ్చారు. తన కుమా‌రు‌డిని ఉగ్రవాదం ఉచ్చు నుంచి రక్షించి‌నం‌దుకు అతడి తండ్రి భద్రతా బల‌గా‌లకు కృత‌జ్ఞతలు చెప్పాడు.

ఈ నెల 13న ఓ స్పెషల్‌ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ (ఎస్‌పీఓ) రెండు ఏకే-47 తుపాకులతో కనిపించకుండాపోచాడు. అదేరోజు చదూర ప్రాంతంలో జహంగీర్‌ భట్‌ అనే యువకుడూ ఆచూకీ లేకుండా పోయాడు. అప్పటి నుంచి అతని కోసం కుటుంబీకులు గాలిస్తూనే ఉన్నారు. శుక్రవారం జరిపిన ఓ ఆపరేషన్‌లో ఉగ్రవాదిని భద్రతా జలగాలు చుట్టుముట్టాయి. అతడు జహంగీర్‌ అని జవాన్లు గుర్తించారు. అతడి తండ్రిని ఎన్‌కౌంటర్‌ జరుగుతున్న ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చారు.

లొంగిపోవాలని ఆయనతో చెప్పించారు. భయంతో వణుకుతూ ఓ పొదలో దాక్కున్న జహంగీర్‌కు తండ్రి మాట విని ప్రాణం లేచివచ్చింది. దేవుడి మీద మీ కుటుంబ సభ్యుల మీదద ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాం నీకేం కాదు. నిన్నెవ్వరూ కాల్చరు.. వచ్చి లొంగిపో’ అని జవాన్లు హామీ ఇవ్వడంతో నమ్మకం కలిగింది. తుపాకీ పక్కనబెట్టి.. చేతులు పైకెత్తి.. నెమ్మదిగా జవాన్ల వద్దకు చేరుకున్నాడు. కుమారుడిని ఉగ్రవాదం ఆకర్షితుడవ్వకుండా చూసుకోవాలని తండ్రికి సూచించారు జవాన్లు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.



#ChinarCorps #AwaamKeLiye

One SPO went missing with two AK-47 on 13 Oct 20.Same day Jahangir Bhat from Chadoora had gone missing .Today he was apprehended with one AK rifle.kudos to soldiers of @ChinarcorpsIA for handling the situation professionally @NorthernComd_IA pic.twitter.com/r0mVooR0f4