హైదరాబాద్‌ : డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ 129వ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌, మాజీ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత ఘన నివాళులర్పించారు. గొప్ప సామాజిక సంస్కర్త, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్‌కు ఆయన జయంతి రోజున నివాళులర్పిస్తున్నట్లు కవిత ట్వీట్‌ చేశారు. మంత్రి హరీష్‌రావు కూడా అంబేడ్కర్‌ సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు.



Tribute to Dr B.R.Ambedkar, statesman and father of the Constitution of India, on his birthday anniversary#ambedkarjayanti pic.twitter.com/Iu93O7NS35