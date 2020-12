బెంగ‌ళూరు : ప‌్ర‌యాణాలు. బ‌స్సు, కారు, రైలు ఇలా ఏ వాహ‌నంలోనైనా స‌రే ఓ ప్ర‌దేశానికి ప్ర‌యాణించేప్పుడు స్తబ్దంగా ఉంటే ఆ జ‌ర్నీ ఎంతో బోరింగ్‌గా ఉంటుంది. మీదైనా ఆలోచ‌న‌ల్లో మునిగిపోయి ఎప్పుడైపోతుందిరా నాయ‌నా ఈ ప్ర‌యాణం అనుకుంటే త‌ల‌నొప్పితో బాధ‌ప‌డాల్సిందే. అదే ప్ర‌యాణం వెంట ఉన్న వారితో మాటక‌లిపితే కాస్త ఉప‌శ‌మ‌నంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఎంజాయ్‌గా ముగియాలంటే చుట్టూ ఉన్న ప‌రిస‌రాలు, ప్ర‌కృతి గ‌మ‌నిక‌తోనే అది సాధ్యమౌతుంది. ఈ ప‌రిస‌రాలే శీతాకాలంలో ప‌చ్చని శోభ‌ను సంత‌రించుకుని న‌య‌న మ‌నోహ‌రంగా ఉంటాయి. ఆ ప‌చ్చిక బ‌య‌ళ్ల మీదుగా వీచే గాలులు, ఆకుప‌చ్చ‌ని చెట్లు, ప్ర‌కృతి ఒడిలో స్వేచ్ఛ‌గా విహ‌రించే ప‌శుప‌క్షాదులు, సెల‌యేళ్లు, ఎదుర‌య్యే మూల‌మ‌లుపులు ఇలా ప్ర‌తీది మ‌న‌సుకు ఎంతో సంతోషాన్ని, హాయిని ఇస్తాయి. ఇటువంటి సుంద‌ర దృశ్యాన్నే ఇండియ‌న్ రైల్వేస్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. క‌ర్ణాట‌క‌లోని మురుదేశ్వ‌ర్‌-చిత్ర‌పూర్ స్టేష‌న్ల మ‌ధ్య ప‌చ్చ‌ని ప‌రిస‌రాల గుండా ప్ర‌యాణిస్తున్న ఓ రైలు ప్ర‌యాణ ఫోటోను పోస్టు చేసింది.



Fascinating:



Catch a glimpse of a train journeying through lush green covers of Konkan between Murudeshwar and Chitrapur stations. pic.twitter.com/n1S3FhkB6A