న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్య‌మే కాదు, నీటి కాలుష్యం కూడా విప‌రీతంగా పెరిగిపోతున్న‌ది. వివిధ ప‌రిశ్ర‌మ‌ల నుంచి వ్య‌ర్థ జలాల‌ను న‌దుల్లోకి వ‌దులుతుండ‌టంతో న‌దుల్లో నీరంతా క‌లుషితంగా మారిపోతున్న‌ది. ప‌రిశ్రమ‌ల నుంచి వ‌చ్చి చేరే విష ర‌సాయ‌నాల కార‌ణంగా నీటి ఉప‌రిత‌లంపై తెల్ల‌ని విష‌పు నుర‌గ‌లు పేరుకుపోతున్నాయి. తాజాగా ఐటీవో ఏరియాలో యుమునా న‌దిపై విష‌పు నుర‌గ‌లు పేరుకున్నాయి. ప్ర‌భుత్వాలు త‌గిన చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్ట‌క‌పోతే ఈ స‌మ‌స్య ఏటికేడు మ‌రింత పెరుగుతుంద‌ని ఢిల్లీ వాసులు ఆందోళ‌న చెందుతున్నారు.



Delhi: Toxic foam was seen floating on the surface of the river Yamuna at ITO today pic.twitter.com/oIp172TDxv