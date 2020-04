మహారాష్ట్రలో ఒక్కరోజే 7 కరోనా మరణాలు

ముంబయి : మహారాష్ట్రను కరోనా వైరస్‌ పట్టిపీడిస్తోంది. ఏప్రిల్‌ 17వ తేదీన ఒక్కరోజే మహారాష్ట్రలో 7 కరోనా మరణాలు నమోదు కాగా, 118 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి. ఒక్క ముంబయిలోనే శుక్రవారం 5 మంది కరోనాతో మృతిచెందారు. అక్కడ 77 కేసులు నమోదు అయినట్లు మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ గ్రేటర్‌ ముంబయి అధికారులు వెల్లడించారు. ముంబయి కార్పొరేషన్‌ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు 121 మంది చనిపోగా, 2120 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదయ్యాయి. మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా మరణాల సంఖ్య 194కు చేరింది. మొత్తం కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 3 వేలకు పైగా ఉన్నాయి. ఏప్రిల్‌ 6వ తేదీన రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న బాలికపై 23 ఏళ్ల యువకుడు ఉమ్మివేశాడు. ఆ యువకుడిని ముంబయి పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేసి కేసు నమోదు చేశారు.



