మహారాష్ట్రలో ఈడీ దాడులు..

ముంబై : మహారాష్ట్రలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దాడులు నిర్వహించింది. విదేశీ నగదు మారకంలో అక్రమ లావాదేవీలను గుర్తించిన కేసుపై గత కొన్ని రోజులుగా ఈడీ పలు చోట్ల దాడులు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్‌లో కూడా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ అధికారులు ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఓ నిందితుడి ఇళ్లలో దాడులు చేశారు. మూడు చోట్ల గురువారం ఏకకాలంలో ఈడీ దాడులు చేపట్టింది. ఈ తనిఖీల్లో రూ.62 లక్షల నగదు, ఏడు కిలోల బంగారు కడ్డీలను గుర్తించారు. నగదుకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా లేకపోవడంతో రూ.62 లక్షల నగదు, బంగారాన్ని ఈడీ అధికారులు సీజ్ చేశారు.



Maharashtra: ED conducted searches on three premises of a suspect in Aurangabad under the provisions of FEMA, 1999. Rs 62 Lakhs in cash and 7 kg gold bars seized from the premises in a case related to illegal dealing in foreign exchange. Further investigation is underway. pic.twitter.com/5pBFkWh6gs