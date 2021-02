రూ.102 కోట్లకు టోల్‌ కలెక్షన్‌.. మార్చి1 వరకు ఫాస్టాగ్‌ ఉచితం

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 16 నుంచి వాహనాలకు ఫాస్టాగ్‌ తప్పనిసరి చేయడంతో నాలుగు రోజుల్లో టోల్‌ గేట్ల వద్ద డిజిటల్‌ వసూళ్లు 23.3 శాతం పెరిగినట్లు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) శనివారం తెలిపింది. అలాగే ఈ నెల 19న రోజువారీ టోల్‌ కలెక్షన్‌ వంద కోట్ల మార్కును దాటి రూ.102 కోట్లు వసూలైనట్లు పేర్కొంది. రోజువారీ టోల్‌ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ సంఖ్య కూడా 63 లక్షలు దాటినట్లు వెల్లడించింది.



ఫాస్టాగ్‌ను మరింతగా ప్రొత్సహించేందుకు మార్చి1 వరకు ఉచితంగా ఇస్తున్నట్లు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ తెలిపింది. ఈ మేరకు ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. మార్చి1 వరకు రూ.వంద రుసుంను మాఫీ చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 770కుపైగా టోల్‌ప్లాజాల వద్ద ఫాస్టాగ్‌ను ఉచితంగా పొందవచ్చని తెలిపింది.

Toll collection through FASTag sees a jump of 23.2% in just 4 days crossing Rs 100 Cr mark on 19th Feb.

Total no. of transaction crosses 63 lakh.#NHAI #FASTagZarooriHai #FASTag pic.twitter.com/u8M9TyFELx