‌పిల్ల‌లు దేనికి భ‌య‌ప‌డుతారే దేనికి భ‌య‌ప‌డ‌రో అస‌లు అర్థం కాదు. కొంత‌మంది పిల్ల‌లు ఎంత పెద్ద శ‌బ్దాలు వినిపించినా న‌వ్వుకుంటూ తిరుగుతారు. కానీ, వాళ్ల‌కి చిన్న పురుగు క‌నిపిస్తే మాత్రం భ‌యంతో ప‌క్క‌నోడిని చంపేస్తారు. పురుగులు, బ‌ల్లుల‌కు భ‌య‌ప‌డ‌ని వారు శ‌బ్దాల‌కు భ‌య‌ప‌డుతారు. ఇదేదో లాజిక్‌లా ఉంది క‌దా. పిల్ల‌లు, జంతువుల‌కు సంబంధించిన వీడియోల‌ను పంచుకునే ట్విట‌ర్ ఖాతా వెల‌క‌మ్ టు నేచ‌ర్ మ‌రో వీడియోను షేర్ చేసింది.

22 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో ఓ బుడ్డోడు గ‌దివైపు న‌డుస్తున్నాడు. ఇంత‌లో ఒక పెద్ద శ‌బ్దం. అది వాక్యూమ్ క్లీన‌ర్ సౌండ్‌. అది విన‌గానే డోర్ వ‌ద్ద నుంచి వెన‌క్కి ప‌రిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి భ‌యంతో మూల‌న కూర్చోనున్న కుక్క‌ను వాటేసుకున్నాడు. ఆ శ‌బ్దం ఆగేంత వ‌ర‌కు కుక్క మెడ‌ను వ‌ద‌ల్లేదు. 'వాక్యూమ్ క్లీన‌ర్ శ‌బ్దానికి భ‌య‌ప‌డ్డాడు. ర‌క్ష‌ణ కోసం కుక్క ద‌గ్గ‌ర‌కు ప‌రిగెత్తాడు' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో నెట్టింట్లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది.

Baby scared of the vacuum, runs to the dog for protection pic.twitter.com/TEQzNNdtjv