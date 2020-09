పిల్ల‌లు ఎందుకు ఏడుస్తారో, ఎందుకు న‌వ్వుతారో ఒక్కోసారి వారిక‌యినా అర్థ‌మ‌వుత‌దో లేదో. ఏడ్చిన‌ప్పుడు ఎంత స‌తాయిస్తారో.. న‌వ్విన‌ప్పుడు అంత సంతోషాన్ని క‌లిగిస్తారు. అయితే ఇంట్లో ఒక‌రే ఉంటే మారం చేయ‌డం కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. అందుకే వారికి తోడుకు ఓ చెల్లి, త‌మ్ముడు ఎవ‌రైనా ఉంటే వారే చూసుకుంటారు. ఇద్ద‌రు కొట్టుకున్నా త‌ర్వాత ఒక‌టైపోతారు. ఆ బంధం అలా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో ఓ పిల్లాడు కూడా అంతే. ఒక‌డే ఉన్నంత‌వ‌ర‌కు తండ్రి వ‌ద్ద ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. తీరా త‌న చిట్టి చెల్లిని మొద‌టిసారి చూడ‌గానే మురిసిపోతున్నాడు.

తండ్రిని కూడా ప‌ట్టించుకోకుండా చెల్లినే చూసుకుంటున్నాడు. 10 సెకండ్ల వీడియోను 'వెల్‌క‌మ్ టు నేచ‌ర్' ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఇది ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన ఏడు గంట‌ల్లోనే 50 వేలమంది వీక్షించారు. త‌న సోద‌రిని క‌లుసుకున్న‌డు అత‌ని ఫేస్ చూడాలి. భ‌లే గ‌మ్మ‌త్తుగా అనిపిస్తుంది. పిల్లాడికి తోడు రావ‌డంతో తండ్రి కూడా రిలాక్స్ అయ్యాడు. 'నేను చూసిన అత్యంత అంద‌మైన వీడియోల‌లో ఇది ఒక‌టి' అని ఒక వినియోగ‌దారు కామెంట్ రూపంలో తెలియ‌జేశాడు.

This sweet boy meeting his newborn sister for the first time pic.twitter.com/jzBRDOuOo8