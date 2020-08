చిన్నిపిల్ల‌లు చెప్పిన ప‌నికి రివ‌ర్స్ చేస్తుంటారు. ప‌డుకోమంటే తిరుగుతుంటారు. ఆడుకోమంటే తింటామంటారు. ఇలా చెప్పిన దానికి అంతా రివర్సే. న‌డ‌వ‌డం కూడా రాని ఓ ప‌సిపాప‌ను నిద్ర‌బుచ్చ‌డానికి లాలీ పాట పాడుతున్న‌ది త‌ల్లి. ఆ చిన్నారి ప‌డుకోకుండా పైకి లేచి డ్యాన్స్ చేస్తున్న‌ది.

తెల్ల‌ని దుస్తులు ధ‌రించి మంచం ప‌ట్టుకొని న‌డుముని తిప్పేస్తున్న‌ది. పాప హుషారు చూసి త‌ల్లి కూడా ఆప‌కుండా పాట పాడుతున్న‌ది. 10 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోకు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అయ్యారు. అందుకే దీనిని 1.9 మిలియ‌న్ల మంది వీక్షించారు. డ్యాన్స్ చేసేట‌ప్పుడు పాప ముఖంలో ఎక్స్‌ప్రెష‌న్స్ అదుర్స్ అంటున్నారు నెటిజ‌న్లు.

Instead of sleeping to her lullaby she wants to dance to it ???? pic.twitter.com/638HapVTpj