పూణే : నేటి కాలంలో యుద్ధ రంగం అత్యంత సంక్లిష్టమైందని, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేశ్ కుమార్ సింగ్ బదౌరియా అన్నారు. శనివారం పూణేలో నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడమీ 139వ కోర్స్‌ పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ను సమీక్షించారు. ఇందులో చెతక్‌, సూపర్ డిమోనాస్, ఎస్‌యూ-30 ఎంకేఐలు, జాగ్వార్స్ హెలీకాప్టర్స్‌ పాల్గొన్నాయి. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నేటికాలంలో సంక్లిష్టత, విభిన్న కోణాలుగల యుద్ధం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. భద్రతాపరంగా అనూహ్య పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చని, అనేక రూపాల్లో ఎదురయ్యే హైబ్రిడ్ ముప్పును దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు సాయుధ దళాలు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు. దేశంలో త్రివిధ దళాలకు కలిపి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) పదవిని సృష్టించడాన్ని ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ప్రశంసించారు.

దేశంలో అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ రంగ సంస్కరణలు జరిగే చరిత్రాత్మక దశకు ఇది ప్రారంభమని పేర్కొన్నారు. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అనుభవాన్ని సంబంధిత రంగాలకు విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ సంస్థలో ఏర్పడిన మైత్రీ బంధాన్ని జీవితాంతం కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు. కోర్సు నేర్చుకునే సమయంలో పరిచయమైనవారితోనూ, స్క్వాడ్రన్-మేట్స్‌తోనూ ఏర్పడిన అనుబంధాన్ని కొనసాగించాలన్నారు. ఈ అనుబంధాన్ని కెరీర్‌లోని ప్రతి దశలోనూ కలిసికట్టుగా పని చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకునేందుకు ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. కాగా, 139వ నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడమీ కోర్సు కాన్వొకేషన్ కార్యక్రమం శుక్రవారం అకాడమీలో జరిగింది. 217 మంది క్యాడెట్లు - సైన్స్ స్ట్రీమ్ నుంచి 49, కంప్యూటర్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ నుంచి 113, ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్ నుంచి 55 మందికి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం (జేఎన్‌యూ) డిగ్రీని ప్రదానం చేసినట్లు ఎన్‌డీఏ అధికారి తెలిపారు.

లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.



Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal #RKSBhadauria reviewed the #PassingoutParade of 139th course of the National Defence Academy, today. The solemn ceremony included a flypast by Chetaks, Super Dimonas, Su-30 MKIs, Jaguars and helicopters of the #sarangdisplayteam. pic.twitter.com/yimiHWdoxn