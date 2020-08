కరోనాతో దవాఖానకు.. డాన్స్‌ చేస్తూ ఇంటికీ..

కట్నీ: కరోనా మహమ్మారి బారినపడ్డ ఓ కుటుంబం కోలుకున్నాక చిందేస్తూ దవాఖాన నుంచి ఇంటికి వెళ్లింది.. వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా వైరల్‌గా మారింది. మధ్యప్రదేశ్‌ కట్నీ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఓ కుటుంబం ఈ నెల 8న కరోనా వైరస్‌ పాజిటివ్‌గా పరీక్షించగా 19 మంది కుటుంబ సభ్యులను జిల్లాకేంద్రంలోని ఐసోలేషన్‌ వార్డులో చేర్పించారని దవాఖాన సివిల్‌ సర్జన్‌ డాక్టర్‌ యశ్వంత్‌వర్మ తెలిపారు. చికిత్స అనంతరం వీరికి మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించగా నెగెటివ్‌గా వచ్చింది. దీంతో వారిని ఆగస్టు 15న దవాఖాన నుంచి డిశ్చార్జ్‌ చేశారు. దీంతో కుటుంబమంతా డిశ్చార్జి అవుతుండడంతో ఆనందంతో బాలీవుడ్ చిత్రం ‘ఛోర్’ నుంచి ‘చింతా కర్కే క్యా పయేగా.. మార్నే సే పెహ్లే మర్ జాయేగా’ పాటకు చిన్నాపెద్ద అందరు డ్యాన్‌ చేస్తూ సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు మాట్లాడుతూ ‘మొదట్లో కరోనా అంటే భయపడ్డాం. కానీ జిల్లా ఆస్పత్రిలో సరైన చికిత్స అనంతరం కోలుకున్నాం. ఈ ఆనందమైన క్షణాన్ని కుటుంబ సభ్యులు డాన్స్‌ ద్వారా స్వాగతించారు. ఈ మహమ్మారితో పోరాడేందుకు భయపడవద్దని ప్రజలకు చెప్పేందుకే వీడియోను షేర్‌ చేశాం’ అని వివరించారు.

Eight strong family celebrates successfully defeating killer COVID-19 infection by dancing to tunes of a Bollywood song, before being discharged from Katni district hospital in MP.@NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/9b4Mzst6MQ