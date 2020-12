కోల్‌క‌తా : ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌లోని దుర్గాపూర్‌లో తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ కార్య‌క‌ర్త ఇంటిపై బాంబు దాడి జ‌రిగింది. ఈ సంద‌ర్భంగా బాధిత కార్య‌క‌ర్త మాట్లాడుతూ.. శుక్ర‌వారం రాత్రి భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ నాయ‌కులు త‌మ ఇంటిపై బాంబు దాడి చేశార‌ని తెలిపారు. కుటుంబ స‌భ్యుల‌మంతా ఇంటి ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతుండ‌గా బాంబు దాడి జ‌రిగింద‌ని, త‌మ ఆవుకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయ‌ని చెప్పారు. త‌న‌కు స్థానికంగా కొంత పేరు ఉన్నందునే బీజేపీ నాయ‌కులు దాడుల‌కు పాల్ప‌డుతున్నార‌ని పేర్కొన్నారు. తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ కార్య‌క‌ర్త‌లు ఎదుగుతుంటే బీజేపీ నాయ‌కులు ఓర్వ‌లేక‌పోతున్నార‌ని మండిప‌డ్డారు.



ఈ ఘ‌ట‌న‌పై స్థానిక బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త స్పందించారు. టీఎంసీ కార్య‌క‌ర్త ఇంట్లో మంట‌లు చెల‌రేగ‌డంతో.. ఆ మంట‌ల‌ను ఆర్పేందుకు మాత్ర‌మే బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌లు వెళ్లార‌ని తెలిపారు. బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను అభాసుపాలు చేయ‌డం స‌రికాద‌న్నారు. దాడుల‌కు పాల్ప‌డ్డ వారిపై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త డిమాండ్ చేశారు.

West Bengal: Violence breaks out b/w TMC & BJP workers in Durgapur, Pashchim Bardhaman district (11.12)



"We were sitting in our house when a fire bomb was flung in our midst. It injured the cow. I think BJP workers are angry I'm a TMC worker & am popular here," says a TMC worker pic.twitter.com/UEfA8nDihO