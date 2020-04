కూరగాయలను పోలీసుల జీపు ముందు పారబోసి నిరసన

చెన్నై: దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ నిత్యావసర సరుకులు, కూరగాయల రవాణాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది. మైదానాలు, విశాల ప్రాంతాల్లో కూరగాయలు విక్రయించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకున్నాయి. లాక్‌డౌన్‌ విధించడంతో ఉపాధి లేకపోవడంతో ఎలక్ట్రీషన్‌గా పనిచేసే కార్తీక్‌ అనే యువకుడు కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్నాడు. తమిళనాడులోని తిరువళ్లూరులో కూరగాయలు విక్రయించేందుకు మార్కెట్‌కు వెళ్తున్న అతడిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.



కారణం చెప్పకుండా తనను రోడ్డు పక్కన ఎక్కువ సేపు ఆపడంపై సహనం కోల్పోయిన అతడు పోలీసులను ప్రశ్నించాడు. దీనిపై ఓ పోలీసు స్పందిస్తూ..నీ కూరగాయలను రోడ్డుపై పారబోయాలనుకుంటే వెంటనే చేసెయ్‌ అని చెప్పడంతో పోలీసుల వ్యవహారశైలికి నిరసగా కార్తీక్‌ తాను తీసుకొచ్చిన కూరగాయలను పోలీసు జీపు ముందు పారబోశాడు. దీంతో రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. అతడు కూరగాయలను పారబోస్తుండటంతో పోలీసులు జీపును వెనక్కి తీసుకెళ్లారు.



దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో తిరువళ్లూరు ఎస్పీ స్పందించారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన ఇన్స్‌పెక్టర్‌పై విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. 'నేను కార్తీక్ ఇంటికి వెళ్లి అతనికి జరిగిన నష్టానికి పరిహారం ఇచ్చాను. అతను చదువుకోవడానికి పుస్తకాలతో పాటు నిత్యావసర సరకులు కూడా ఇచ్చాను. ఆ ఘటనలో పోలీసుల తప్పు ఉంది. అందుకే పోలీసులపై డిపార్ట్‌మెంటల్ ఎంక్వైరీ ప్రారంభించానని' ఎస్పీ వివరించారు.

#CoronaVirus#Police at #Thamaraipakkam koot road in #Thiruvallur district didn't allow a #farmer to transport his produce. He was forced to dump it on the road. They then took him to the station and beat him up. pic.twitter.com/djxcw916qy