కేర‌ళ‌లోని తిరూర్ రైల్వే స్టేష‌న్‌లో మొక్క‌లు చాలా ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచాయి. ఆగ‌స్ట్ 17న ఇండియ‌న్ రైల్వే కొన్ని ఫోటోల‌ను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. అందులోని ఫోటోలు చూస్తుంటే ప‌చ్చ‌ద‌న‌మే గుర్తుకొస్తుంది. స్టేష‌న్ గ‌ది ముందు, స్టేష‌న్ అంత‌టా అనేక ర‌కాల మొక్క‌ల‌ను ఉంచారు. రంగురంగుల కుండీ‌ల‌లో చిన్న‌ ల‌త‌లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తీగ‌లు ఇనుక క‌డ్డీల‌కు వేలాడుతున్నాయి.

"స్టేషన్ సుందరీకరణ : దక్షిణ రైల్వే తిరుర్ రైల్వే స్టేషన్ సంగ్రహావలోకనం చూడండి. ఇక్కడ పెట్టిన మొక్కలను స్టేషన్లో ఉంచుతారు" అని భారత రైల్వే శీర్షికలో జోడించింది. 'మంచి ప‌ని. రైల్వే ఫాస్ట్‌ట్రాక్‌లో ఎక్కువ స్టేష‌న్ల కోసం మేము కూడా అలాంటి ప‌ని చేయాలి' అంటూ ఒక నెటిజ‌న్ కామెంట్ పెట్టారు. ఏదేమైనా ఈ ఫోటోలు మాత్రం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Station Beautification: Catch a glimpse of Tirur Railway Station of Southern Railway, where potted plants are placed at station. pic.twitter.com/LNxS3Svvfc